Байден об успехах ВСУ: добились значительного прогресса, но впереди еще долгий путь

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент США Джо Байден, комментируя ход войны россии против Украины, заявил, что украинцы достигли значительного прогресса, но впереди еще долгий путь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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На вопрос, наступил ли "переломный момент" в войне россии против Украины, Байден отметил: "На это нет ответа. Трудно сказать. Понятно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что это будет долгий путь".

Напомним

13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше – официально подтверждена деоккупация 300 населенных пунктов.