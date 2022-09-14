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Зеленский назначил нового главу Национальной службы посредничества и примирения

Зеленский назначил нового главу Национальной службы посредничества и примирения

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил кандидата юридических наук, доцента  Учебно-научного института права КНУ им. Тараса Шевченко Дмитрия Кухнюка новым главой Национальной службы посредничества и примирения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ главы государства №649/2022.

Цитата

"Назначить Кухнюка Дмитрия Владимировича на должность главы Национальной службы посредничества и примирения", – говорится в указе.

Детали

Как отметили на сайте президента, эту службу Зеленский создал, чтобы содействовать взаимодействию сторон  во время урегулирования трудовых конфликтов.

"В условиях военного положения чрезвычайно важно сближение позиций работодателей, профсоюзов и власти. Это необходимо для принятия согласованных решений по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, урегулирования трудовых, социальных, экономических отношений, обеспечения повышения уровня и качества жизни граждан", – говорится в сообщении.

Напомним

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сменил представителя президента в Конституционном Суде Украины. Им стал Сергей Дембовский. Федора Вениславского глава государства назначил своим представителем в Верховной Раде.

Источник: УНН
Теги: указы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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