За время войны Украина заключила с ЕС четыре безвиза, еще столько же впереди – Шмыгаль

КИЕВ. 14 сентября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Украина заключила с Европейским Союзом четыре безвиза, еще столько же будут в ближайшее время. Об этом во время пресс-конференции с украинскими журналистами в Киеве сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

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"С начала полномасштабной войны Украина получила четыре безвиза с ЕС и еще четыре – получит в ближайшей перспективе. Наша энергосистема теперь является частью европейской, и Украина уже зарабатывает миллиарды гривен на экспорте электроэнергии в страны ЕС – это энергетический безвиз. Мы получили экономический безвиз, или освобождение продукции украинского бизнеса от всех тарифов и квот. Транспортный безвиз, или либерализация автомобильных перевозок уже тоже работает, что экономит бизнесу время и деньги на логистике. С 1 октября заработает таможенный безвиз, что позволит еще больше интегрировать нашу таможню с европейской", – сказал Шмыгаль.

Детали

По словам премьер-министра, в ближайшие полгода Украина получит промышленный безвиз, который позволит экспортировать промышленную продукцию в Европу по украинским сертификатам. Кроме того, правительство работает над присоединением Украины к единому роуминговому пространству ЕС, единому платежному пространству SEPA и интеграции в европейский цифровой рынок.

Шмыгаль также отметил, что президент Украины, Кабмин и Верховная Рада сформировали четкую дорожную карту для ускорения евроинтеграции.

"Это позволит нам в начале следующего года перейти к конкретной процедуре переговоров по членству. Темпы изменений, которые мы сейчас демонстрируем, позволяют формировать ожидания, что через два года мы будем полностью готовы к членству в Европейском Союзе", – подчеркнул премьер-министр.

Напомним

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сегодня, 14 сентября, отправится в Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским присоединение Украины к зоне роуминга ЕС.