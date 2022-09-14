Военный эксперт призвал СБУ проверить деятельность Корбана и его доступ к секретной информации

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Геннадий Корбан руководил фейковым “Штабом совета обороны Днепра”, существование которого не предусмотрено законом. Представляя псевдоорган, бизнесмен имел доступ к информации, составляющей военную тайну. Об этом говорится в колонке военного эксперта, волонтера Александра Куликовского для сайта “Апостроф”, передает УНН.

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“Создание Советов обороны в условиях военного положения предусматривает статья 14 закона “Об обороне Украины”. Совет обороны, согласно документу, – это орган, управляющий “выполнением на соответствующей территории мер по обороне Украины”. Такие органы, как определил законодатель, могут создаваться областными государственными администрациями, Советом министров Автономной Республики Крым, а также государственными администрациями городов со специальным статусом Киева и Севастополя. Как видим, в этом перечне нет областных центров, в частности – Днепра”, – отметил Куликовский.

Эксперт рассказал, что “Совет обороны Днепра” образовал своим распоряжением мэр Днепра Борис Филатов. Своего бизнес-партнера Геннадия Корбана он назначил “главой штаба” в этом органе. Так называемый “Совет обороны” не имеет никакого отношения к Силам территориальной обороны ВСУ.

“Интересно, что, обнародовав официальный документ, мэрия Днепра сама уличила у себя ложь. Ведь в открытом письме Владимиру Зеленскому в защиту Геннадия Корбана Борис Филатов назвал своего товарища “руководителем Штаба Территориальной обороны Днепра”. Под этим обращением подписалось более сотни людей, в том числе – мэры городов, общественные деятели, спортсмены, художники. Всех их, как оказалось, оставили в дураках”, – подчеркнул Александр Куликовский.

По мнению волонтера, украинские контрразведывательные службы должны поинтересоваться, на каких основаниях так называемый “Совет обороны” проводил заседания, на которые приглашали и руководителей подразделений ВСУ. Представители фейкового органа имели доступ к военной тайне и самовольно распоряжались средствами городского бюджета якобы на нужды обороны.

“Военные проводили совещания, на которых присутствовали люди, которые с юридической точки зрения являются “никем”. В лучшем случае, их можно назвать волонтерами. С людьми, у которых нет никаких допусков к государственной тайне (Геннадий Корбан не является ни госслужащим, ни депутатом), обсуждали положение на фронте и нужды конкретных воинских частей. Возникают вопросы к Службе безопасности Украины, которая не замечала существование непонятного органа, вмешивающегося в военное управление”, – добавил Куликовский.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины, Силы территориальной обороны ВСУ и Днепропетровская областная военная администрация открестились от причастности Геннадия Корбана к своим структурам. Такие ответы оборонные ведомства предоставили на официальное обращение народного депутата Никиты Потураева. В частности, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отрицал то, что Корбан когда-либо руководил штабом терробороны Днепропетровщины. Согласно законодательству – это полномочия руководителя ОВА.

Сам Корбан ранее неоднократно называл себя “главой штаба обороны Днепра и области”, “главой терробороны Днепропетровщины”.

Добавим, 22 июля бизнесмена не пропустили на территорию Украины на основании указа президента о прекращении его украинского гражданства.