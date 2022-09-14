Байден определился с кандидатурой нового посла США в рф: СМИ назвали имя

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент США Джо Байден планирует выдвинуть Линн Трейси, карьерного дипломата, который сейчас работает в Армении, следующим послом США в рф. Об этом пишет CNN, ссылаясь на три источника, передает УНН.

Детали

Трейси, которая говорит по-русски и была дипломатом № 2 в Москве с 2014 по 2017 годы, станет первой женщиной, которая займет эту должность. С 2019 г. она была послом в Армении.

Администрация Байдена надеется быстро назначить ее на место, чтобы заменить ушедшего в отставку в начале этого месяца Джона Салливана. Время ее прибытия и официальное назначение будет зависеть от того, согласится ли россия принять ее в качестве посла в период огромного напряжения между Вашингтоном и Москвой, поскольку война в Украине продолжается.

Как правило, принимающая страна утверждает имя выбранного посла до того, как его официально выдвинут через процесс, который называется агрементом. По словам двух источников, США уже передали россиянам имя Трейси, чтобы начать этот процесс.

Официальные лица США отмечают, что россия действительно хочет поддерживать дипломатические отношения с США и может иметь мотивацию принять Трейси, не откладывая процесс, чтобы обеспечить доступ их посла в Вашингтоне.

Как отмечает СМИ, представитель Госдепартамента отказался от комментариев.

Номинация Трейси будет означать полную перестройку руководства посольства в Москве. Салливан не был в россии большую часть лета, потому что он был в США со своей женой, которая серьезно болела и умерла на прошлой неделе.