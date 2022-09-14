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В Раду внесли проект Бюджета-2023

В Раду внесли проект Бюджета-2023

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", передает УНН.

Детали

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" (регистр. № 8000)", - сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по актуализации и усовершенствованию некоторых положений" (регистр. № 8035).

"Законопроект направлен на урегулирование ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта Закона "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", актуализацию некоторых норм Бюджетного кодекса Украины и усовершенствование бюджетных процедур в условиях военного положения", - добавил Мельничук.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Бюджет-2023
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