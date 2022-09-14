Зеленский провел совещание по энергетической безопасности Харьковщины: детали

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В ходе рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности региона. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о необходимости разработать план мероприятий по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения, передает УНН.

Детали

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал Президента, что в регионе полностью деоккупировано 16 громад, частично деоккупировано семь громад. Под оккупацией остается около 6% территории области, в то время как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% Харьковщины.

По словам Олега Синегубова, в регионе проводят работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, в частности в освобожденных населенных пунктах. На деоккупированных территориях восстанавливают линии электроснабжения, мобильную связь и работу медицинских учреждений.

Президент отметил важность скорейшего возобновления электроснабжения на территориях, освобожденных от врага.

«Деоккупация продолжается, поэтому нужно подготовить понятный план действий, чтобы это было в других районах, которые будут освобождать», – сказал Владимир Зеленский.

Министр энергетики Герман Галущенко, принимавший участие в совещании в режиме видеоконференции, отметил, что работа ремонтных бригад в значительной степени зависит от темпов разминирования территорий.

Учитывая это, Президент призвал обеспечить работу большего количества бригад энергетиков и работников ГСЧС для ускорения процесса восстановления.

Во время совещания было сосредоточено внимание на вопросе функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области. Владимир Зеленский отметил, что сегодня, в условиях войны, необходимо разработать план мер по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения.

Кроме того, Глава государства ознакомился с ходом восстановления жилого дома в Харькове, который получил повреждения в результате российских обстрелов. Там идет ремонт кровли, перекрытий и балконов, устанавливают окна.