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"Зерновая инициатива", Запорожская АЭС и военнопленные: о чем генсек ООН говорил с путиным

"Зерновая инициатива", Запорожская АЭС и военнопленные: о чем генсек ООН говорил с путиным

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что провел переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Они обсудили черноморскую "зерновую инициативу", контролируемую россией Запорожскую АЭС и вопрос военнопленных, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Мы еще далеки от окончания войны", - сообщил Гуттериш журналистам: "Прекращение огня не видно... я бы соврал, если бы сказал, что это произойдет."

Детали

По словам генсека ООН, разговор с путиным состоялся сегодня, 14 сентября, утром. Он сообщил, что обсудил с президентом рф ряд вопросов, в частности "зерновую инициативу" и возможности экспорта российского продовольствия и удобрений, и предупредил, что в последнем вопросе существуют препятствия.  

Кроме этого, сообщил Гуттериш, путин пообещал, что россия не будет препятствовать группе, которая проводит миссию по установлению деталей теракта в колонии в Еленовке Донецкой области. Они также обсудили ситуацию на оккупированной россией Запорожской АЭС.

Напомним

13 сентября пути провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и войну, начатую РФ против Украины и ее последствия.

Источник: УНН
Теги: ООН, Владимир Путин, война
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