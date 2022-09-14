До конца 2023 года: страны-кредиторы отсрочили долговые выплаты Украины

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Представители Группы кредиторов Украины и правительства Украины провели виртуальную встречу по заключению Меморандума о взаимопонимании с целью выполнения приостановки обслуживания долга, объявленного 20 июля 2022 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина США.

Детали

По данным Минфина США, этот Меморандум уменьшает давление Украины на ликвидность и позволяет ее правительству увеличить социальные расходы, расходы на здравоохранение и экономику в ответ на неоправданную, неспровоцированную и незаконную агрессивную войну россии.

Во время встречи Министр финансов Украины охарактеризовал экономическую и финансовую ситуацию в своей стране и представил меры, предпринятые его правительством за последние несколько месяцев для поддержки украинской экономики в условиях войны.

Цитата

"Группа приветствовала реформы, осуществленные правительством Украины для преодоления экономических и финансовых последствий войны. Кроме того, Группа приветствовала заключение соглашения с держателями облигаций и держателями гарантий по отсрочке выплаты долга на два года, что является существенной поддержкой для правительства и народа Украины", – говорится в сообщении Минфина США.

Добавим

В Группе отметили, что продолжат тесно координировать и оценивать ситуацию при поддержке МВФ и Всемирного банка.

Справочная информация: В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. В группу наблюдателей входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.