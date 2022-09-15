Зеленский: на сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Во время своего традиционного обращения Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Об этом сообщает УНН.

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В своем обращении Глава государства отметил, что через пять дней с боями украинские военные прошли 110 километров.

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"В общей сложности деоккупировано почти 400 населенных пунктов. 150 тысяч украинцев, которые оставались на этой территории, теперь снова чувствуют, что такая обычная безопасная, нормальная жизнь", — сказал Президент.

По словам Зеленского, российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев, где только все уничтожали и воровали. В некоторых населенных пунктах даже нет целого дома.

"И за это время оккупанты даже не пытались что-то сделать для людей, только уничтожали, только забирали, только вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Оккупанты оставили школы, превращенные в мусорники, и церкви - разбиты, превращены буквально в туалеты", - добавил Глава государства.

Напомним

Во время своего визита в Харьковскую область Президент Украины пообщался с главой местной ОВД Олегом Синегубовым. Тот, в свою очередь, доложил, что под оккупацией находится еще 6% территории области.