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Террористами вы останетесь, каких будут стыдиться их собственные внуки": Зеленский обратился к россиянам, которые воюют и поддерживают войну против Украины

Террористами вы останетесь, каких будут стыдиться их собственные внуки": Зеленский обратился к россиянам, которые воюют и поддерживают войну против Украины

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Во время ночного обращения Владимир Зеленский обратился к россиянам, которые воюют и поддерживают войну против Украины, назвав их террористами, которых будут стыдиться лесные внуки. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время обращения Глава государства рассказал об обстреле Кривого Рога по плотине Карачуновского водохранилища, по объектам, "которые вообще не имеют никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей".

Зеленский заявил, что Россия проигрывает не только эту войну, но и саму историю.

Цитата

"Историю пишут люди, изверги – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришли на нашу землю. Слабаки. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Негодяи, которые, сбежав из поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", - сказал Зеленский.

Напомним

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Атака была совершена, вероятно, из российского бомбардировщика ТУ-95МС.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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