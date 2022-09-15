ЕС выделил 100 млн евро на восстановление 74 школ в Украине

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В ночном обращении Владимир Зеленский сообщил, что во время визита Первой леди Украины Елены Зеленской на мероприятии Fast Recovery Plan удалось получить от ЕС 100 млн. евро на восстановление 74 школ в Украине. Об этом сообщает УНН.

Детали

По специальному приглашению президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен Елена Зеленская побывала на заседании ежегодной речи главы Еврокомиссии. Это впервые, когда на таком мероприятии присутствовало официальное лицо из Украины.

Цитата

"Имеем важный результат этого визита – сто миллионов евро для восстановления 74 школ в Украине в рамках Fast Recovery Plan. Сделаем все, чтобы удалась и масштабная социальная инициатива – отмена платы за роуминг для наших людей в ЕС и для европейцев в Украине. Это будет весомым". сигнал о нашем сближении. И я благодарю госпожу Урсули фон дер Ляен, благодарю всех наших друзей в Евросоюзе за неизменную поддержку", — сказал Президент.

Напомним

Сегодня Урсули фон дер Ляйен приедет в Киев. Она обсудит с Зеленским присоединение Украины к зоне роуминга ЕС.