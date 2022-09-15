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В третий раз с начала вторжения рф: президент Еврокомиссии приехала в Киев

В третий раз с начала вторжения рф: президент Еврокомиссии приехала в Киев

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в третий раз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину приехала в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее Twitter.

Цитата

"В Киеве. Это мой третий визит с начала войны россии. Так много изменилось. Украина теперь  кандидат в члены ЕС", – написала президент Еврокомиссии.

Детали

Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем сближение украинской и европейской экономик.

Напомним

14 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что отправится в Киев для того, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским присоединение Украины к зоне роуминга ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Киев, Урсула фон дер Ляйен
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