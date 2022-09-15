Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,54 -0,6729 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7185

Зеленский наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Урсулы фон дер Ляйен.

Цитата

"Уважаемый Владимир, искренне благодарю за награждение орденом Ярослава Мудрого І степени. Это большая честь. Я принимаю его от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи", – написала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в третий раз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину приехала в Киев. Она планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисем Шмыгалем сближение украинской и европейской экономик.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.