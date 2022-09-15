Зеленский наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Урсулы фон дер Ляйен.

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"Уважаемый Владимир, искренне благодарю за награждение орденом Ярослава Мудрого І степени. Это большая честь. Я принимаю его от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи", – написала Урсула фон дер Ляйен.

Уважаемый Владимир @ZelenskyyUA, большое спасибо за награждение орденом Ярослава Мудрого I степени.



Это большая честь.



Принимаю её от имени всех граждан ЕС.



И как символ нашей крепкой связи pic.twitter.com/6W8JPLTao3 — Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 15 сентября 2022 года

Напомним

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в третий раз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину приехала в Киев. Она планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисем Шмыгалем сближение украинской и европейской экономик.