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Отопительный сезон: Украина за месяц выйдет на показатель запасов угля в 2,5 млн тонн

Отопительный сезон: Украина за месяц выйдет на показатель запасов угля в 2,5 млн тонн

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украина выходит на финишную прямую в подготовке к старту отопительного сезона. За месяц государство должно выйти на показатель запасов угля в 2,5 млн тонн. Об этом сообщил глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

Остался ровно месяц до начала подачи тепла в квартиры украинцев.

«Имеем по состоянию на сейчас

  • 2,2 млн тонн угля для тепловых электростанций;
  • 13,2 млрд кубометров газа в подземных хранилищах.

А уже через месяц выйдем на следующие показатели:

  • 2,5 млн тонн угля (это максимальная мощность складов, но на всякий случай будут развернуты дополнительные);
  • 15 млрд кубометров собственного газа + 2 млрд кубометров газа от США в IV квартале 2022 года – I квартале 2023 года (переговоры об увеличении запасов с европейскими партнерами продолжаются);
  • 7 млн кубометров дров (на всякий случай)», - написал Гетманцев.

Он добавил, что понимая военные риски и попытки россии уничтожать энергетическую инфраструктуру, на сегодня дополнительно есть 1,5 тысячи мобильных котельных и генераторов; запасы оборудования для оперативного ремонта инфраструктуры.

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Источник: УНН
Теги: война, отопительный сезон
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