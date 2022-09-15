Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,54 -0,6729 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2745

Энергобезопасность и удары рашистов по украинским ТЭЦ: детали разговора Зеленского и президента Еврокомиссии

Энергобезопасность и удары рашистов по украинским ТЭЦ: детали разговора Зеленского и президента Еврокомиссии

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Для визита в столицу Украины глава ЕК выбрала одежду в голубовато-желтых цветах. Кадры со встречи показал Президент Украины Владимир Зеленский, а также отметил - говорили о сложных вызовах как для Украины, так и для ЕС, передает УНН.

Цитата

"Провели предметные переговоры на важные темы. В частности, обсудили вопросы энергетической безопасности. Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры. Это сложные вызовы как для Украины, так и для Европейского Союза. Поэтому всем нам нужно работать вместе, чтобы их преодолеть", - написал Зеленский.

Также Президент добавил, что это уже третий визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину за время полномасштабной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.