Энергобезопасность и удары рашистов по украинским ТЭЦ: детали разговора Зеленского и президента Еврокомиссии

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Для визита в столицу Украины глава ЕК выбрала одежду в голубовато-желтых цветах. Кадры со встречи показал Президент Украины Владимир Зеленский, а также отметил - говорили о сложных вызовах как для Украины, так и для ЕС, передает УНН.

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"Провели предметные переговоры на важные темы. В частности, обсудили вопросы энергетической безопасности. Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры. Это сложные вызовы как для Украины, так и для Европейского Союза. Поэтому всем нам нужно работать вместе, чтобы их преодолеть", - написал Зеленский.

Также Президент добавил, что это уже третий визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину за время полномасштабной войны.

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