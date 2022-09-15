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МВФ планирует личную миссию по программе помощи Украине

МВФ планирует личную миссию по программе помощи Украине

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Международный валютный фонд планирует личную миссию для начала переговоров с Украиной относительно потенциальной программы помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МВФ, передает УНН.

Детали

Международный валютный фонд может немедленно предоставить около 1,4 миллиарда долларов экстренной помощи Украине. Об этом неофициально обсуждалось на исполнительном совете МВФ в начале этой недели.

Официальные представители МВФ встречались со своими украинскими коллегами в Сараево относительно начала работы личной миссии. И потенциальная программа помощи Украине, вероятно, будет предоставлена уже в «ближайшем будущем».

Напомним

Международный валютный фонд назначил новым главой своей миссии в Украине Гэвина Грея – экономиста, который помогал налаживать отношения с Ираком.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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