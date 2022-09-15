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США ввели санкции против кадырова

США ввели санкции против кадырова

КИЕВ. 15 сентября УНН. Глава Чеченской республики рамзан кадыров и его семья попали под санкции США. Об этом сообщило Министерство финансов, передает УНН.

Детали

Кроме кадырова в санкционном списке оказалась Аминат Ахмадова, которую называют его третьей женой, Фатима Хузуева, которая считается тайной второй женой кадырова, а также его дочери Айшат Кадырова, Карина Кадырова и Табарик Кадырова.

Стоит отметить, что в целом санкции США касаются 40 россиян и более 30 российских структур, среди них:

▪️ детский омбудсмен рф Львова-Белова;

▪️ оккупационный "глава ОГА Запорожской области" Евгений Балицкий;

▪️ глава движения "Мы вместе с россией" Владимир Рогов;

▪️ глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев;

▪️ помощник президента рф Максим Орешкин.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе чеченской республики рф рамзану кадырову и его подчиненным.

Источник: УНН
Теги: США, санкции
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