Херсонские дыни и арбузы подали на обеде Зеленского и главы Еврокомиссии

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Херсонские дыни и арбузы подали на обеде Президента Украины Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщил посол ЕС Матти Маасикас в Twitter, передает УНН.

Детали

Отметим, что херсонские арбузы и дыни смогли подать на обеде у Президента "благодаря мужеству и стойкости наших защитников, которым недавно удалось вернуть украинский флаг в 5 населенных пунктов Херсонщины – Высокополье, Нововознесенска, Белогорки, Миролюбовки и Сухой Ставки".

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Напомним

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в третий раз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину приехала в Киев. Она планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем сближение украинской и европейской экономик.