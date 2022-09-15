В Британии решили не приглашать рф на похороны Елизаветы. У лаврова назвали решение "аморальным"

КИЕВ. 15 сентября. УНН. МИД Великобритании проинформировал российское посольство о решении не приглашать россию на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II. В мид рф назвали такое решение британцев "аморальным", передает УНН.

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Как пишут российские СМИ со ссылкой на мид рф, решение британских властей не приглашать российскую сторону на церемонию похорон Елизаветы II "глубоко аморально".

У Лаврова отметили, что россия выражает глубокие соболезнования британскому народу из-за смерти королевы, "несмотря на действия Лондона".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что владимир путин не планирует приезжать на похороны Елизаветы ІІ.

Церемония погребения королевы состоится 19 сентября.