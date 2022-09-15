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В Британии решили не приглашать рф на похороны Елизаветы. У лаврова назвали решение "аморальным"

В Британии решили не приглашать рф на похороны Елизаветы. У лаврова назвали решение "аморальным"

КИЕВ. 15 сентября. УНН. МИД Великобритании проинформировал российское посольство о решении не приглашать россию на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II. В мид рф назвали такое решение британцев "аморальным", передает УНН. 

Детали

Как пишут российские СМИ со ссылкой на мид рф, решение британских властей не приглашать российскую сторону на церемонию похорон Елизаветы II "глубоко аморально".

У Лаврова отметили, что россия выражает глубокие соболезнования британскому народу из-за смерти королевы, "несмотря на действия Лондона".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что владимир путин не планирует приезжать на похороны Елизаветы ІІ.

Церемония погребения королевы состоится 19 сентября.

Источник: УНН
Теги: Россия, Великобритания
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