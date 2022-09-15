МАГАТЭ требует от россии вывести войска из Запорожской АЭС: принята резолюция

КИЕВ. 15 сентября. УНН. МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием к россии вывести войска с территории Запорожской АЭС и прекратить оккупацию атомной станции. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Инициаторами резолюции выступили Канада и Польша, которая действовали от имени Украины. Ведь наше государство не входит в состав органа правления МАГАТЭ. За резолюцию проголосовали 26 стран. Китай и россия проголосовали против, а Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан воздержались.

В резолюции указано, что Совет «сожалеет о непрекращающихся насильственных действиях рф по отношению к ядерным объектам в Украине, в том числе и о длительном присутствии российских войск и персонала Росатома на Запорожской АЭС».

Напомним

В настоящее время Запорожская АЭС остановлена, а охлаждение энергоблоков и отработанного ядерного топлива осуществляется благодаря подаче энергии с украинских линий электропередач.