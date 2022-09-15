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Поддержка Украины дорого обходится, свобода бесценна - фон дер Ляйен

Поддержка Украины дорого обходится, свобода бесценна - фон дер Ляйен

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Поддержка Украины стоит дорого, но свобода "бесценна", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на фоне стремительного роста инфляции и высоких цен на энергоносители в Европе, передает УНН.

Детали

Санкции ЕС в отношении россии имеют глубокое и заметное влияние, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Рейтер в Киеве вскоре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос о потенциальном влиянии роста стоимости жизни и энергетического кризиса в Европе на поддержку Украины, фон дер Ляйен сказала, что поддержка Украины "обходится дорого, но наша свобода, международный мирный порядок и демократия бесценны".

Отдельно, политик отметила скорость, с которой Украина продвигается в стремлении стать членом Европейского Союза.

"Процесс присоединения идет полным ходом. Поражает скорость, решительность, точность, с которой вы двигаетесь", - сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен, которая прибыла в среду в Киев для встречи с президентом Зеленским, добавила, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы Украина имела "больше бизнеса, больше доходов".

Источник: УНН
Теги: Урсула фон дер Ляйен
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