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аксенов заявил о формировании "добровольческих батальонов" в оккупированном Крыму

аксенов заявил о формировании "добровольческих батальонов" в оккупированном Крыму

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Так называемый глава оккупированного Крыма сергей аксенов заявил, что на полуострове формируется два добровольческих батальона для дальнейшего участия в войне рф против Украины. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Цитата

«Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс продолжается, прилагаем усилия, чтобы все отправлялись полностью оснащенные», – сообщил Аксенов.

Также он добавил, что полностью поддерживает инициативу главы Чечни рамзана кадырова по проведению “самомобилизации” и подготовке добровольцев для отправки на войну в Украину.

Напомним

С понедельника, 19 сентября, выезд из временно оккупированного Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения от военного комиссариата.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война
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