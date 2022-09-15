аксенов заявил о формировании "добровольческих батальонов" в оккупированном Крыму

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Так называемый глава оккупированного Крыма сергей аксенов заявил, что на полуострове формируется два добровольческих батальона для дальнейшего участия в войне рф против Украины. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Цитата

«Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс продолжается, прилагаем усилия, чтобы все отправлялись полностью оснащенные», – сообщил Аксенов.

Также он добавил, что полностью поддерживает инициативу главы Чечни рамзана кадырова по проведению “самомобилизации” и подготовке добровольцев для отправки на войну в Украину.

Напомним

С понедельника, 19 сентября, выезд из временно оккупированного Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения от военного комиссариата.