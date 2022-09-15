На Аллее смелости в Киеве появилось имя Урсулы фон дер Ляйен

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в открытии символической таблички на Аллее смелости на площади Конституции в Киеве, посвященной европейскому лидеру, передает УНН со ссылкой на ОП.

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«Во времена войны мы собираемся на этой площади не случайно, потому что здесь есть имена лидеров мира, которые поддерживали наше государство, наш народ, нашу экономику и на протяжении этой войны стояли на нашей стороне против агрессии рф. Я хотел бы, чтобы сегодня на этой Аллее появилось имя уважаемого Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен», – сказал Владимир Зеленский во время торжественного открытия именной таблички.

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Глава Украинского государства также вручил Президенту Еврокомиссии орден князя Ярослава Мудрого I степени, которым Урсула фон дер Ляйен была награждена за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Президент Еврокомиссии поблагодарила Владимира Зеленского за награды и подчеркнула, что счастлива быть в Киеве.

«Я искренне благодарю за тот орден, который сегодня получила. Для меня это – большая честь. Я принимаю его от имени миллионов европейцев, которые поддерживают украинский народ. Это замечательный символ связи между Украиной и Европейским Союзом», – сказала она.

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В ОП отметили, что с начала полномасштабной войны россии против Украины Европейский Союз стоит рядом с нашим государством в его героической борьбе с агрессором. Лидерство Президента Европейской комиссии играет ключевую роль в широкой поддержке Украины со стороны Евросоюза в отстаивании суверенитета и территориальной целостности и общих европейских ценностей.

Урсула фон дер Ляйен лично убеждает лидеров государств – членов ЕС в необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения и усиления санкционного давления на рф. Ее преданность безусловной победе Украины способствовала принятию Европейским Союзом важных решений по финансовой поддержке нашей страны, в частности беспрецедентной макрофинансовой помощи и планированию восстановления.

Она также прилагает значительные усилия для углубления европейской интеграции нашего государства и реализации ключевых приоритетов повестки дня отношений Украина – ЕС.

Имя Урсулы фон дер Ляйен на Аллее славы в Киеве отныне будет рядом с именами государственных деятелей из Великобритании, Польши, Латвии, Чехии.