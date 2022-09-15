Зеленский: приоритетом является получение систем противовоздушной и противоракетной обороны

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ после встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил, что для Украины сегодня является приоритетом получение систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые обезопасят граждан и гражданскую инфраструктуру от постоянных атак со стороны России, пишет УНН.

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Владимир Зеленский отметил, что наличие современных систем ПВО будет способствовать, в частности, возвращению украинцев домой из-за границы.

«Вопрос – гарантировать им безопасность. Это сложный вопрос. Безопасность - это противовоздушная оборона. Я не знаю, как это решить очень быстро, но ПВО и ПРО – это для нас сегодня приоритет», – сказал он.

По словам Главы государства, есть определенные положительные решения по поставкам Украине зенитных ракетных комплексов NASAMS и IRIS-T.

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«Мы ожидаем несколько систем IRIS-T. Пока не получили ни одной. Так же, как от США мы ожидаем – и благодарны за поддержку этого процесса – NASAMS», – рассказал Президент.

По словам Главы государства, Украина настроена активно работать по вопросу предоставления ПВО с такими странами, как Франция, Италия, Германия, однако положительной реакции не получил от Израиля.

Как отметил Зеленский, государств, которые способны гарантировать закрытие неба Украины, по крайней мере с точки зрения ПВО, не так много.

Президент подчеркнул важность ускорения процесса предоставления нашей стране систем ПВО, ведь ежедневно от агрессии Российской Федерации гибнут гражданские украинцы.

«Хочется, чтобы все государства, которые способны дать Украине тяжелую технику, открыли это окно. Мы благодарны за всю помощь, которую нам дают для усиления Вооруженных Сил Украины», – отметил он.

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европейская комиссия поддерживает совместный подход стран ЕС по предоставлению Украине той вооруженной поддержки, в которой она нуждается для своей защиты.

Напомним

Оккупанты эвакуируют свои системы ПВО из зоны активных боевых действий.