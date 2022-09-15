Имя Урсулы фон дер Ляйен появилось на Аллее смелости в Киеве

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сегодня в Киеве на Аллее смелых была открыта новая табличка, посвященная Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом во время своего вечернего обращения сообщил Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"Сегодня в Киеве на Аллее смелых была открыта новая табличка, посвященная Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Для меня было действительно большой честью, и просто по-человечески приятно принять участие в этом открытии, в таком праздновании смелости госпожи Урсулы", — сказал Глава государства.

Детали

Как отметил Президент, Урсула фон дер Ляйен – одна из центральных фигур европейской политики в отношении Украины, благодаря которой европейское пространство и европейские ценности сейчас действительно удается защищать".

Президент Европейской комиссии сегодня уже в третий раз побывала в Украине после 24 февраля.

"И каждый раз её визиты открывают новый этап в сближении Украины и Евросоюза. Мы обсудили все ключевые пункты в наших отношениях. Но сейчас хочу особо отметить интеграционный вопрос, движение нашего государства к полноправному членству в ЕС", — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого.