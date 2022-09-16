Украина в ноябре должна выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии относительно членства в ЕС, — Зеленский

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ноябре должна выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии относительно членства в ЕС. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Киеве обсудили все ключевые пункты в отношениях Украины и ЕС.

Президент особо отметил интеграционный вопрос, движение Украины к полноправному членству в ЕС.

Цитата

"Какими бы ни были обстоятельства, мы все равно реализуем каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров о членстве. Уже в ноябре должны выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Должна как можно быстрее начаться оценка Еврокомиссией нашего прогресса в интеграции", — подчеркнул Зеленский.

Как отметил Президент, в следующем году Украина должна выйти на ясность в главном вопросе: "когда сможем начать переговоры о членстве в ЕС".

"С украинской стороны будет сделано все для этого. И как элементы сближения рассматриваем такие вещи, как режим внутреннего рынка ЕС для Украины, как сочетание нашей институциональной работы, например, на таможне – в совместном таможенном контроле между Украиной и странами ЕС.", — сказал Глава государства.

Напомним

В Киеве президент ЕС и Зеленский обсудили присоединение Украины к единому роумингу ЕС. Это означает, что украинские абоненты смогут путешествовать по странам Евросоюза и платить за звонки и интернет по «домашним» тарифам.