Президент Украины обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что имел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Представители обеих стран обсудили помощь Украине, в частности, финансовую — средства на закупку газа. Об этом информирует УНН.

Детали

Главы государств обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также различные вопросы безопасности, в частности российские ракетные удары, оборонную помощь, тренировки наших военных, перспективы развития ситуации на поле боя, восстановление критической инфраструктуры перед зимним периодом. Одной из тем стала финансовая — Канада выделила Украине средства на закупку газа.

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"Я благодарен господину Премьер-министру за уже оказанную нам поддержку, в частности финансовую, за средства на закупку газа. И за понимание тех шагов, которые мы должны сделать, чтобы сломать террористические планы России", — отметил Президент.

Ранее

Как ранее сообщал УНН, в августе в государственный бюджет Украины поступило 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.