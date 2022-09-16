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Россия применила против Украины более 3800 различных ракет, - Зеленский

Россия применила против Украины более 3800 различных ракет, - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В традиционном обращении к украинскому народу Владимир Зеленский сообщил, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине уже 3 800 ракет различного типа. Об этом информирует УНН.

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"Государство-террорист применило против нас уже более 3800 различных ракет. Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели. Покорения Украины не будет. И каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и к еще более четкому историческому осуждению", — сказал Президент.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен ввести 8 пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины и Европы

Источник: УНН
Теги: Россия, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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