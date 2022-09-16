Наше взаимодействие эффективно на фронте: Зеленский поблагодарил Байдена за помощь на 600 млн долларов

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за выделение Украине военной помощи до 600 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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"Приветствую решение президента США Джо Байдена выделить до 600 млн долларов в качестве очередного пакета оборонной помощи для Украины. Наше взаимодействие доказало свою эффективность на передовой. Украина стремится быть свободной. И при искренней поддержке и солидарности партнеров удивляет весь мир. Вместе победим!" – написал Зеленский.

Напомним

В пакет военной помощи от США для Украины стоимостью 600 миллионов долларов войдут боеприпасы для HIMARS, системы ночного видения, оборудование для разминирования и другие "подарки" для врага.