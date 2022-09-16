Зеленский утвердил соглашение с ЕС о транспортном безвизе

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №654/2022, который опубликован на сайте Офиса президента.

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"Утвердить соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, заключенное 29 июня 2022 года в городе Лионе", – говорится в указе.

Напомним

Соглашение о транспортном безвизе заключили 29 июня 2022 года во французском городе Лион. Оно отменяет необходимость украинским перевозчикам получать соответствующие разрешения для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок сделки составляет 1 год с возможностью пролонгации.