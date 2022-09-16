Ставка Верховного Главнокомандующего: рассматривали дальнейшие шаги по деоккупации Украины

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем, в частности рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Об этом сообщает ОП, передает УНН.

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«Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении сил обороны и актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения операции по освобождению украинских земель»,- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, в. и. о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Также к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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