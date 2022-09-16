Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,51 -0,0293 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3120

Ставка Верховного Главнокомандующего: рассматривали дальнейшие шаги по деоккупации Украины

Ставка Верховного Главнокомандующего: рассматривали дальнейшие шаги по деоккупации Украины

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем, в частности рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Об этом сообщает ОП, передает УНН.

Цитата

«Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении сил обороны и актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения операции по освобождению украинских земель»,- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, в. и. о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Также к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Дополнение

В СБУ назвали количество задержанных коллаборационистов после деоккупации Харьковщины.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.