Зеленский отменил четыре указа об экономическом сотрудничестве с рф и беларусью

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отменил действие четырех указов, которые касаются экономического сотрудничества некоторых областей Украины с россией и беларусью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №653/2022, опубликованный на сайте главы государства.

Детали

Утратили силу такие документы:

• указ президента Украины от 25 марта 1994 года №112/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины с сопредельными приграничными областями российской федерации";

• указ президента Украины от 3 июня 1994 года № 271/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями республики беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова";

• указ президента Украины от 9 июня 1994 года № 287/94 "О распространении действия указа президента Украины №112 от 25 марта 1994 года "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины с сопредельными приграничными областями российской федерации" на Запорожскую областную государственную администрацию";

• указ президента Украины от 2 июля 1996 года № 495/96 "О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными приграничными административно-территориальными единицами российской федерации".

Дополнение

Кабинет Министров Украины разорвал заключенное в 2012 году соглашение с россией о параллельной работе энергосистем.