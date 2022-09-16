россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека

КИЕВ. 16 сентября. УНН. С сегодняшнего дня россия официально прекратила быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы 16 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Совета Европы.

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"Агрессия россии против Украины продолжает приносить боль и страдания миллионам людей в Украине и во всей Европе. Мы вновь призываем российское руководство немедленно прекратить войну в Украине и положить конец репрессиям против собственного народа", – заявила генеральный секретарь 46 государств Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Детали

Сообщается, что россия прекратила быть высокой договаривающейся стороной в соответствии с резолюцией о прекращении ее членства в Совете Европы, принятой Комитетом министров 16 марта 2022 года и в соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства рф в Совете Европы, которую пленум суда принял 22 марта этого года.

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В Верховной Раде Украины уточняют, ЕСПЧ компетентен рассматривать жалобы, направленные против рф в связи с ее действиями или бездействием, если они были поданы до 16 сентября.

В настоящее время на рассмотрении суда находятся 17 450 жалоб, направленных против россии.