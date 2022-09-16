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В Генштабе заверили, что никаких расколов внутри военного коллектива нет

В Генштабе заверили, что никаких расколов внутри военного коллектива нет

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что руководствуются принципом единоначалия и не допускают внутри военного коллектива расколов. Любые политические спекуляции вокруг конкретных действий на том или ином направлении и откровенно провокационные попытки втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства недопустимы, передает УНН.

Детали

В Генштабе подчеркивают, что единство и командная работа - залог успеха.

«И понятно, что некоторым блогерам совершенно точно не следует сегодня рассказывать о несуществующих конфликтах, что сказывается на наших возможностях и консолидации. Еще раз: не надо говорить о том, чего нет и что приводит к общественному недоразумению», - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб сообщает, что впереди много работы, которая требует взаимопонимания, доверия и уважения.

«Многое нами уже сделано, но впереди еще больше работы, которая требует взаимопонимания, доверия и уважения. От солдата, который в этот момент освобождает очередной населенный пункт Украины или держит свой участок фронта, и командного состава, который работает над разработкой конкретных планов, до Верховного Главнокомандующего, мы объединены общей целью - победить кровного врага!», - говорится в заявлении.

Дополнение

Журналист Юрий Бутусов заявлял, что якобы Президент спровоцировал конфликт в военном руководстве, отметив освобождение Изюма вместе с генералом Александром Сырским, не пригласив и не отметив заслуги Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

В июле советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что нет никакого конфликта между Президентом Украины Владимиром Зеленский и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Источник: УНН
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