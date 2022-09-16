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Украинцы старше 18 лет смогут приобрести военные облигации через "Дію" - решение правительства

Украинцы старше 18 лет смогут приобрести военные облигации через "Дію" - решение правительства

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил постановление, которое даст возможность каждому украинцу старше 18 лет приобрести военные облигации через «Дію». Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

«Правительство на заседании 16 сентября утвердило постановление, которое даст возможность каждому украинцу старше 18 лет просто и удобно приобрести военные облигации через Дію», - говорится в сообщении.

Детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что каждый гражданин сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность нашего государства.

Дополнение

7 июля сообщалось, что программа "эПоддержка" завершена, на карту можно получать доход от военных облигаций.

Источник: УНН
Теги: облигации
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