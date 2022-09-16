Правительство урегулировало вопрос передачи конфискованного имущества для нужд ВСУ

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которое регулирует на период действия военного положения в Украине передачу конфискованного и другого имущества, перешедшего в собственность государства, на нужды Вооруженных Сил Украины и других органов, задействованных в обеспечении обороноспособности государства, а также обеспечение энергетической безопасности государства и продовольственной безопасности населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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«16 сентября 2022 г. на заседании Кабинета Министров Украины принято постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно передачи имущества для нужд Вооруженных Сил», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования нуждаются в надлежащем материально-техническом обеспечении, которое частично можно удовлетворить за счет конфискованного в пользу государства имущества и имущества, которое на других законных основаниях переходит в собственность государства. Также указанным постановлением урегулирован вопрос передачи угля для отопления бюджетных учреждений.

Сообщается, что на складах таможенных органов (за исключением таможен в зоне боевых действий) продолжают учитываться остатки имущества, которое перешло в собственность государства и потенциально может быть объектом бесплатной передачи.

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Так, по состоянию на 1 сентября 2022 г. такое имущество учтено на общую сумму 497,3 млн грн, из них:

имущество, за которым собственник или уполномоченное им лицо не обратились до окончания сроков хранения, – 232,8 млн грн;

конфискованное имущество – 230,3 млн грн;

имущество, помещенное в таможенный режим отказа в пользу государства, а также имущество, обнаруженное (найденное) при осуществлении таможенного контроля в зонах таможенного контроля и владелец которого неизвестен, – 34,2 млн гривен.

Отмечается, что принятым постановлением внесены изменения в следующие постановления Кабинета Министров Украины:

от 25 августа 1998 г. № 1340 «О Порядке учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжения им»;

от 26 декабря 2001 г. № 1724 «О Порядке учета, хранения, оценки изъятого таможнями имущества, в отношении которого вынесено решение суда о конфискации, передачи его органам государственной исполнительной службы и распоряжения им»;

от 11 июля 2002 г. № 985 «Об утверждении Порядка распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы».

«Изменения, принятые Правительством, регулируют на период действия военного положения в Украине передачу конфискованного и другого имущества, перешедшего в собственность государства, на нужды Вооруженных Сил Украины и других органов, задействованных в обеспечении обороноспособности государства, а также обеспечение энергетической безопасности государства и продовольственной безопасности населения», - отмечается в сообщении.