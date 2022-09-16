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Правительство урегулировало вопрос передачи конфискованного имущества для нужд ВСУ

Правительство урегулировало вопрос передачи конфискованного имущества для нужд ВСУ

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которое регулирует на период действия военного положения в Украине передачу конфискованного и другого имущества, перешедшего в собственность государства, на нужды Вооруженных Сил Украины и других органов, задействованных в обеспечении обороноспособности государства, а также обеспечение энергетической безопасности государства и продовольственной безопасности населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«16 сентября 2022 г. на заседании Кабинета Министров Украины принято постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно передачи имущества для нужд Вооруженных Сил», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования нуждаются в надлежащем материально-техническом обеспечении, которое частично можно удовлетворить за счет конфискованного в пользу государства имущества и имущества, которое на других законных основаниях переходит в собственность государства. Также указанным постановлением урегулирован вопрос передачи угля для отопления бюджетных учреждений.

Сообщается, что на складах таможенных органов (за исключением таможен в зоне боевых действий) продолжают учитываться остатки имущества, которое перешло в собственность государства и потенциально может быть объектом бесплатной передачи.

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Так, по состоянию на 1 сентября 2022 г. такое имущество учтено на общую сумму 497,3 млн грн, из них:

  • имущество, за которым собственник или уполномоченное им лицо не обратились до окончания сроков хранения, – 232,8 млн грн;
  • конфискованное имущество – 230,3 млн грн;
  • имущество, помещенное в таможенный режим отказа в пользу государства, а также имущество, обнаруженное (найденное) при осуществлении таможенного контроля в зонах таможенного контроля и владелец которого неизвестен, – 34,2 млн гривен.

Отмечается, что принятым постановлением внесены изменения в следующие постановления Кабинета Министров Украины:

  • от 25 августа 1998 г. № 1340 «О Порядке учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжения им»;
  • от 26 декабря 2001 г. № 1724 «О Порядке учета, хранения, оценки изъятого таможнями имущества, в отношении которого вынесено решение суда о конфискации, передачи его органам государственной исполнительной службы и распоряжения им»;
  • от 11 июля 2002 г. № 985 «Об утверждении Порядка распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы».

«Изменения, принятые Правительством, регулируют на период действия военного положения в Украине передачу конфискованного и другого имущества, перешедшего в собственность государства, на нужды Вооруженных Сил Украины и других органов, задействованных в обеспечении обороноспособности государства, а также обеспечение энергетической безопасности государства и продовольственной безопасности населения», - отмечается в сообщении.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, конференция
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