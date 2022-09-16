Чтобы Буча, Мариуполь, Изюм больше не повторялись: Зеленский призвал признать россию государством-спонсором терроризма

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал признать россию государством-спонсором терроризма для того, чтобы зверства оккупантов, как в Буче, Мариуполе, Изюме больше не повторялись, передает УНН.

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«Сегодня мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Более 400 могил в лесу возле Изюма. Мы еще точно не знаем, сколько там тел …», - сказал Зеленский.

Детали

Он заявил, что обращается ко всем, к Америке и Европе, к политикам обществ, к ООН и всем международным организациям, к лидерам государств и каждому обычному человеку, который ценит жизнь.

«Сегодня нет только одного – признания правды, признания россии государством-спонсором терроризма. россия уже стала крупнейшим источником терроризма в мире и ни одна другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей. Это надо признать юридически, надо действовать. Если такого признания россии государством - спонсором терроризма не будет – это будет предательством всех, кто был убит российскими силами, кто был замучен, кто был похоронен в многочисленных братских могилах по всей территории, на которую зашли российские солдаты. Надо действовать, чтобы Буча, Мариуполь, Изюм больше не повторялись. россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, иначе ее террор не остановить», - призвал Зеленский.

Дополнение

В Изюме нашли место массового захоронения гражданских и воинов ВСУ, минимум 440 тел.

Источник в ООН сообщил CNN, что группа Управления по наблюдению за соблюдением прав человека отправится в Изюм и его окрестности как можно скорее.

Сенаторы США от Демократической и Республиканской партий – Ричард Блюменталь и Линдси Грэм – презентовали законопроект о признании россии страной-спонсором терроризма.