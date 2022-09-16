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Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на 77-й сессии с видеообращением

Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить на 77-й сессии с видеообращением

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Генеральная Ассамблеи ООН разрешила Президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров. Об этом сообщает Служба новостей ООН, передает УНН.

Цитата

«Генассамблея ООН сделала исключение из правил и разрешила президенту Украины Зеленскому выступить на 77-й сессии не лично, а с видеообращением. Беларусь предложила не ограничивать это исключение только Украиной, но ее поправки не прошли», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что Генеральная Ассамблея ООН постановила, что Украина может представить заранее записанное заявление Президента, которое будет воспроизведено в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее семьдесят седьмой сессии.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины, соответствующая резолюция будет подана на рассмотрение 77-й сессии ГА ООН.

Глава министерства иностранных дел рф сергий лавров и несколько сопровождавших его лиц получили американские визы для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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