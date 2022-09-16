"Посмотрим, чем оно закончится": путин о контрнаступлении ВСУ

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин прокомментировал контрнаступления украинских военных, призвав посмотреть, чем она закончится, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", - сказал российский диктатор.

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Успех украинского контрнаступления не удивил союзников и партнеров Киева, заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что россия признала свое поражение в Харьковской области. Это первый случай, когда москва открыто признала поражение с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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