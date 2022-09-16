Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,51 -0,0293 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4965

Украина разорвала еще одно соглашение о сотрудничестве с рф и беларусью

Украина разорвала еще одно соглашение о сотрудничестве с рф и беларусью

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление КМУ «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в области образования», что обеспечит прекращение для Украины действия Соглашения, среди сторон которого есть правительства страны-агрессора – российской федерации и ее союзника республики беларусь. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

«В связи с беспрецендентным широкомасштабным вооруженным вторжением рф на территорию независимой Украины и его активной поддержкой республикой беларусь, было принято решение о прекращении действия всех международных договоров Украины со страной-агрессором и ее союзником – республикой беларусь, в частности выхода Украины из Соглашения о сотрудничестве в области образования, заключенного в городе Ташкент 15 мая 1992 года», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что соответствующее уведомление будет направлено депозитарию настоящего Соглашения.

Дополнение

Украина расторгла соглашение с беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.

Украина разорвала все соглашения с республикой беларусь в области архивного дела из-за её активного содействия полномасштабному вторжению рф.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.