Украина разорвала еще одно соглашение о сотрудничестве с рф и беларусью

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление КМУ «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в области образования», что обеспечит прекращение для Украины действия Соглашения, среди сторон которого есть правительства страны-агрессора – российской федерации и ее союзника республики беларусь. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

«В связи с беспрецендентным широкомасштабным вооруженным вторжением рф на территорию независимой Украины и его активной поддержкой республикой беларусь, было принято решение о прекращении действия всех международных договоров Украины со страной-агрессором и ее союзником – республикой беларусь, в частности выхода Украины из Соглашения о сотрудничестве в области образования, заключенного в городе Ташкент 15 мая 1992 года», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что соответствующее уведомление будет направлено депозитарию настоящего Соглашения.

Дополнение

Украина расторгла соглашение с беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.



Украина разорвала все соглашения с республикой беларусь в области архивного дела из-за её активного содействия полномасштабному вторжению рф.