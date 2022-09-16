Европарламент и Комитет министров Совета Европы поддержали создание трибунала из-за агрессии рф - Мезенцева

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Европейский парламент и Комитет министров Совета Европы поддержали создание трибунала по преступлению агрессии россии. Об этом сообщила народный депутат из фракции “Слуга народа”, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева, передает УНН.

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«Европарламент, а также Комитет министров Совета Европы поддержали создание трибунала. Так, Европарламент призвал Еврокомиссию и государства-члены ЕС предоставить политическую, юридическую, техническую, финансовую и любую другую поддержку, чтобы создать специальный трибунал по преступлению агрессии россии», - сообщила Мезенцева.

Детали

По ее словам, в свою очередь, Комитет министров СЕ также приветствует предложения по созданию трибунала.

«Более того, отмечена заинтересованность в инициации комплексного международного механизма компенсации, в том числе, международный реестр ущерба», - отметила Мезенцева.

«Вчера как раз обсуждали дальнейшие шаги с представителем Офиса Президента - господином Смирновым с привлечением нашего коллеги Биргира Тораринссона», - написала Мезенцева.

Дополнение

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов сообщал, что первые учредительные документы и развертывание field office для работы специального трибунала по расследованию преступлений агрессии россии против Украины могут быть где-то в конце этого года.

В конце апреля парламентский орган главной европейской правозащитной организации ПАСЕ принял резолюцию, призывающую всех ее членов и государства-наблюдатели создать международный уголовный трибунал, наделенный полномочиями расследовать и преследовать российских политиков и солдат, совершивших военные преступления в Украине.

О том, что Министерство иностранных дел Украины работает над организацией отдельного трибунала против россии, чтобы мир признал ее агрессором и заставил выплачивать репарации, стало известно в мае.