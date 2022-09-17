Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, вчера, 16 сентября, провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил за оказанную поддержку и очертил дополнительные потребности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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"Говорил с президентом Финляндии. Поблагодарил за уже оказанную нам поддержку и очертил дополнительные потребности, которые имеем. Важной темой разговора была европейская политика в отношении виз для граждан государства-террориста. Считаю, что для каждой страны, которая имеет общую границу с россией, визовый вопрос является жизненно важным и должен решаться в пользу полного ограничения доступа граждан россии", - отметил он.

Добавим

Зеленский вчера, 16 сентября, провел переговоры с представителями компании Nike и поблагодарил их за решение уйти с российского рынка.