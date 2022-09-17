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Байден предупредил путина о серьезных последствиях в случае применения ядерного или химического оружия

Байден предупредил путина о серьезных последствиях в случае применения ядерного или химического оружия

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент США Джо Байден предупредил российского президента владимира путина, что в случае применения ядерного или химического оружия, его режим будет иметь серьезные последствия. Об этом он сообщил в интервью каналу CBS, передает УНН.

Цитата

«Не делайте этого. Это изменит формат войны на то, чего не было со времен Второй мировой войны и будет иметь последствия. А путин и его режим станут большими изгоями в мире, чем когда-либо. Ответ будет зависеть от масштаба того, что они сделают», – заявил Байден.

Напомним

Министерство иностранных дел россии заявило в четверг, что Москва будет использовать свой ядерный арсенал только в «чрезвычайных обстоятельствах» и что она не заинтересована в прямой конфронтации с НАТО и США.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, Джо Байден
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