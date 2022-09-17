"Подарок" в виде арестованного имущества: на 118 коллаборационистов-правоохранителей Мелитополя наложили санкции

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Мелитопольский городской совет подготовил список из 188 коллаборационистов, которые присоединились к оккупационным правоохранительным органам. В отношении их ведется следствие и будут наложены санкции в виде ареста имущества. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

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"Благодаря беспрецедентному решению депутатов Мелитопольского городского совета о наложении санкций на всех коллаборационистов наш координационный штаб уже подготовил большой массив информации. Мы не будем ждать результатов следствия и решения суда, а уже сейчас занимаемся арестом имущества коллаборантов: квартир, домов, земельных участков, автомобилей и другие", — сообщил Федоров.

Детали

Как отметил мэр города, согласно закону "О санкциях" первыми "счастливчиками", имущество которых будет арестовано, являются 118 сотрудников оккупационных правоохранительных органов из Мелитопольского района.

"Эта участь ждет всех местных коллаборантов-предателей, в первую очередь бывших правоохранителей, которые перешли на службу к оккупантам", – добавил Федоров.

Напомним

Последние дни учащаются случаи обращения коллаборационистов к украинским спецслужбам о сотрудничестве. Некоторые пытаются выехать в Россию, но их не выпускают.