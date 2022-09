Украина получила новую финансовую помощь на 1,5 млрд долл - Шмыгаль

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу поблагодарил Соединенные Штаты за их поддержку после того, как Украина получила еще 1,5 миллиарда долларов международной финансовой помощи, передает УНН.

Цитата

«Государственный бюджет Украины получил грант в размере 1,5 миллиарда долларов. Это последний транш помощи в размере 4,5 миллиарда долларов от США из трастового фонда WorldBank», - написал Шмыгаль в Twitter.

Детали

По его словам, средства пойдут на возмещение расходов бюджета на пенсионные выплаты и программы социальной помощи.

