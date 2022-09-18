Экс-глава МИД Румынии заявил, что Украина должна уступить свои территории четырем странам
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украине нужно уступить части своих территорий россии, Польше, Румынии и Венгрии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Digi24 и посольства Украины в Румынии.
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"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галичину - Польше, Румынии - Буковину, а россии - Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты", - говорит Марга.
Детали
Посольство Украины в Румынии отреагировало на такое заявление и назвало его неприемлемым.
"Сожалеем, что бывший министр Андрей Марга европейского и демократического государства выступает с заявлениями, которые ставят под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ", - говорится в сообщении.
Посольство также добавляет, что обеспечение полного уважения к этим принципам - основа безопасности и стабильности на континенте.
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Кроме этого, Марга сказал, что "решение вопроса окончания полномасштабной войны в Украине нужно искать в диалоге с США, россией, Германией и Китаем".
"У нас нет секретных документов, которые привели к ситуации в Украине. Пока не будет достигнуто согласие, мира в Европе не будет, демократия пострадает. Я за политический реализм, у сверхдержав США, Китая, россии и Евросоюза должно быть понимание новой структуры безопасности в Европе и мире", - отметил Марга.
Шкодуємо,що колишній міністр Андрей Марга європейської і демократичної держави виступає з заявами, які ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права,зокрема непорушності кордонів. Забезпечення повної поваги до цих принципів - основа безпеки та стабільності на континенті.— UKR Embassy in ROU (@UKRinROU) September 17, 2022