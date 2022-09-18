В Крыму оккупанты организовывают сбор теплых вещей для армии

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В оккупированном Крыму российские власти пытаются организовать сбор теплых вещей для армии. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он сообщил, что «российская армия, вторгшаяся на материковую часть Украины, как теперь выясняется, к тому же напрочь разъедена коррупцией, вследствие которой "вторая армия мира" испытывает острую нехватку в самых элементарных нуждах».

Цитата

«Так, подразделения, оккупировавшие Херсонскую и часть Запорожской областей, несмотря на существенное снижение температуры воздуха, особенно в ночное время, остаются без соответствующего обмундирования», - написал Чубаров на своей странице в Фейсбук.

Он добавил, что такое положение дел ввергает российских военных в состояние открытого уныния

«А тем временем, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, спецслужбы россии через своих шестерок и стукачей вроде талиповых и всяких айванов пытаются организовать сбор теплых вещей среди крымского населения», - сообщил Чубаров.

Как председатель Меджлиса он обратился к крымчанам с призывом не участвовать в этом сборе и добавил, что помощь российской армии является соучастием в содействии российской оккупации полуострова.

«(…) решительно отказывайте сборщикам, которые будут предлагать вам сдать теплые вещи или, если нет вещей, внести деньги на их приобретение. Знайте, у российских солдат, которые терпят лишения от холода и голода, есть выход из такого положения: они должны сложить оружие и сдаться подразделениям Вооруженных Сил Украины», - добавил Чубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: может случиться так, что Украина вернет Крым дипломатическим путем



