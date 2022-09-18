рф ударами по гражданской инфраструктуре хочет подорвать моральный дух украинцев - британская разведка

КИЕВ. 18 сентября. УНН. За последние семь дней россия увеличила количество ударов по объектам гражданской инфраструктуры даже там, где она не ожидает немедленного военного эффекта. рф таким образом пытается подорвать моральный дух украинцев. Об этом в Twitter сообщила разведка Министерства обороны Великобритании, информирует УНН.

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«С 24 февраля 2022 года Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины. Однако за последние семь дней Россия усилила нацеливание на гражданскую инфраструктуру даже там, где она, вероятно, не получит немедленного военного эффекта», - говорится в сообщении.

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Детали

Отмечается, что в эту категорию миссий входили удары по электросети и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

«Столкнувшись с неудачами на фронте, Россия, вероятно, расширила локации, по которым она готова нанести удары, пытаясь непосредственно подорвать моральный дух украинского народа и правительства», - сообщает разведка.

Дополнение

Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Кривом Роге – серьезных разрушений подверглись гидротехнические сооружения.