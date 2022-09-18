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рф пыталась сместить фокус внимания с войны в Украине через лояльных кремлю западных спикеров

рф пыталась сместить фокус внимания с войны в Украине через лояльных кремлю западных спикеров

КИЕВ. 18 сентября. УНН. На этой неделе через лояльных кремлю западных спикеров рф пыталась сместить фокус внимания с войны в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.

Цитата

«Бывший военный Скот Риттер, аналитик политики безопасности Майкл Малуф, специалист по политическим коммуникациям Адриэль Касонта продвигали в иностранном информационном пространстве нарратив, что недавнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине доказало, что «с Россией воюет НАТО, а не Украина»,- говорится в сообщении.

Детали

Центр противодействия дезинформации отмечает, что в то же время росспропаганда на фоне физического террора украинского населения, используя подполковника в отставке Карен Квятковски, пытается сместить фокус внимания с войны в Украине на якобы готовность некоторых европейских стран свергнуть свое руководство, а также отменить санкции против РФ.

«Существует большая вероятность, что в ближайшее время россия будет усиливать информационный терроризм европейского населения, расшатывая общественно-политическую ситуацию в регионе, чтобы заставить западных партнеров минимизировать военную поддержку Украины», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россия истерит о войне с США и НАТО, чтобы оправдать свою бездарность в Украине.

Источник: УНН
Теги: война, пропаганда
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